10:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Эдинсон Кавани: "Беру на себя ответственность за нереализованные моменты"

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Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани признался, что его команда не разочарована ничьей с "Арсеналом" в 1-м туре Лиги чемпионов (1:1). Тем не менее, он отметил, что имел много моментов для победного гола, но не смог переиграть вратаря "канониров".

- Нет, "ПСЖ" не разочарован ничьей с "Арсеналом", - цитирует L'Equipe Кавани. - В матче было много положительных моментов, которые стоит запомнить. Вполне нормально, когда ведешь в счете за десять минут до конца, а в итоге получаешь ничью, говоришь о том, что должен был выиграть. Особенно с учетом того, что у нас было много шансов. Беру на себя ответственность за нереализованные моменты. У меня было три или четыре подряд возможности для гола. Но с другой стороны, есть вратарь, который не желал, чтобы я забивал. Это футбол.

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