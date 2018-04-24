Эдин Джеко: "Сейчас я гораздо сильнее, чем был в "Манчестер Сити"

Нападающий "Ромы"​ Эдин Джеко перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" вспомнил о годах, которые провел в составе "Манчестер Сити"​. Босниец уверен, что сейчас стал играть гораздо сильнее.

- Мы не слишком удачно выступали в Лиге чемпионов, хотя могли и должны были играть гораздо лучше, - цитирует пресс-служба УЕФА Джеко. - На национальном уровне мы выиграли много трофеев. Это был отличный опыт, поскольку премьер-лига является сильнейшим чемпионатом в мире. Я провел там пять лет, забил множество мячей и завоевал достаточно титулов. Мне посчастливилось играть с лучшими против лучших. Этот опыт здорово помог, но, мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в "Манчестер Сити".

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.