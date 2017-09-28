Эден Азар: "Челси показывает качественный футбол"

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Атлетико" (2:1) отметил, что лондонцы заслужили победу. По мнению бельгийца, его команда играет отлично.

- Мы очень счастливы, - передает BT Sport слова Азара. - Это была трудная игра против одной из лучших команд в Европе. Мы заслужили победу. Мы отлично играем. Мы показываем качественный футбол и хотим побеждать в каждом матче. Было непросто сегодня, но мы это сделали. "Атлетико" отлично защищались, обе команды хорошо справлялись с атаками.

Трансляция матча "Атлетико" - "Челси"