Джузеппе Маротта: "Ювентус" стал лучше по сравнению с финалом Лиги чемпионов двухлетней давности"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта рассчитывает на победу в финале Лиги чемпионов. Также он отметил, что клуб стал сильнее по сравнению с финалом 2015 года, когда туринцы уступили "Барселоне" (1:3).

- Мы отдаем себе отчет в том, что мы значительно улучшились по сравнению с 2015 годом, - цитирует Football Italia Маротту. - К нам пришли игроки, которые уже выигрывали Лигу чемпионов, такие, как Дани Алвес и Марио Манджукич. У Аллегри есть опыт, и мы хотим выиграть финал. Рано или поздно я покину клуб, но не сейчас. У нас есть большое желание продолжать выигрывать.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.