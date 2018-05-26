Джорджиньо Вайналдум: "Победа в финале Лиги чемпионов даст "Ливерпулю" новый импульс"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум считает предстоящий финал Лиги чемпионов отправной точкой для развития в следующем сезоне. 27-летний голландец полагает, что победа над "Реалом" даст "красным" новый импульс для закрепления успеха.

- Для нас очень важно выиграть Лигу чемпионов, – приводит слова хавбека The Independent. – Победа над "Реалом" даст платформу для дальнейшего успеха. Мы много работали, чтобы попасть в финал, поэтому справимся с давлением.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Вайналдум провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".