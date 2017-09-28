Джон Брэдли: "Ливерпуль" – не "Анжи""

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" подвел итоги встречи "Спартак" - "Ливерпуль" (1:1) и отметил, что вратарь Артем Ребров играл фантастически.

– Кто сыграл лучше: Акинфеев, Ребров или Селихов?

– Ребров провел игру с "Ливерпулем" за пределами возможного. Это матч, который он будет пересматривать снова и снова. Никогда не видел, чтобы Ребров был так надежен. Надеюсь, он быстро поправится.

– Итог встречи в Тушине закономерен?

– "Спартак" потерял гигантское количество ключевых футболистов, поэтому "Ливерпуль" считался фаворитом. И поэтому же Массимо Каррера должен быть доволен ничьей. А "Ливерпуль" разочарован: столько опасных моментов – и лишь один гол. Но я не виню Юргена Клоппа. Тренер даже сделал правильную замену, когда выпустил Старриджа. Но и он упустил хороший шанс.

– Один из моментов, о которых вы говорите – выход пятерых игроков "Ливерпуля" на двух футболистов "Спартака". Как они не забили?

– Потому что "Ливерпуль" – не "Анжи"! (Гоша ЧЕРНОВ)