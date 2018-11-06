06:24 | Футбол — Лига чемпионов

Джанлуиджи Буффон: "ПСЖ" будет важно выиграть у "Наполи", но сделать это будет непросто"

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Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" отметил, что выиграть будет непросто. Также он признался, что рад вновь сыграть в Италии, где выступал до перехода во французский клуб.

- Я хорошо знаю этот стадион, здесь очень тяжело выиграть, - цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. - Атмосфера всегда просто отличная, ведь у местной команды прекрасные отношения с болельщиками.

Для нас очень важно выйти и выиграть. Но это будет сложно. Для меня же это прекрасная возможность вернуться в Италию и сыграть матч в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025105/index.html

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