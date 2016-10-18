Дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла "Спортинг"

Дортмундская "Боруссия" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов в гостях обыграла "Спортинг" со счетом 2:1. Победный мяч забил Юлиан Вайгль.

Дортмундцы в группе F занимают второе место, имея одинаковое количество очков (7) с лидирующи "Реалом". Спортинг занимает третье место - 3 очка.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа F

"Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" Д (Германия) - 1:2 (0:2)

Голы: Обамеянг, 9 (0:1). Вайгль, 43 (0:2). Сезар, 67 (1:2).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Скелотто, Коатес, Семеду, Зегелар, Мартинш, Виллиам Карвалью, Элиас (Сезар, 60), Маркович (Кэмпбелл, 65), Руис (Андре, 79), Дост.

"Боруссия": Бюрки, Гинтер (Роде, 71), Папастатопулос, Бартра (Пищек, 68), Пасслак (Бурнич, 90+2), Пулишич, Вайгль, Гетце, Кагава, Дембеле, Обамеянг.

Предупреждения: Пасслак, 48. Элиас, 54. Скелотто, 68. Роде, 76. Сезар, 86. Бюрки, 88.

Судья: СКОМИНА (Словения).

18 октября. Лиссабон. Стадион Jose Alvalade.