Дмитрий Комбаров: "Связка с Глушаковым? Наигранная, конечно!"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что команда разберет эпизод с пропущенным голом. Футболист подчеркнул, что свою связку с Денисом Глушаковым наигрывал на тренировках.

– Мой сэйв? Интуитивно с Джикией пытались перекрыть ворота. Он взял ближний угол, я – дальний, в итоге удачно выбрал позицию и соперник попал в меня, – сказал во флеш-интервью Комбаров. – В начале второго тайма почувствовали, что "Севилья" агрессивно атакует, поэтому прижались к своим воротам. Но позже удалось переломить давление, начали хорошо выходить из обороны и держать мяч. Реализовали все имевшиеся моменты, что очень радует. К сожалению, пропустили один гол, но мы разберем этот эпизод.

Связка с Глушаковым? Наигранная, конечно! Все это наигрывали на тренировках.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"