Дмитрий Кириченко: "Ростов" в Лиге чемпионов будет играть на максимуме"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ подчеркнул, что ростовчане хорошо изучили игру соперника, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По его словам, желто-синие достаточно хорошо знают сильные и слабые стороны голландского клуба.

- Удалось ли вам изучить оппонентов? Можно ли сравнить ПСВ с "Аяксом"?

- Хотя на подготовку было мало времени, мы достаточно хорошо знаем ПСВ, их сильные и слабые стороны. Наш тренер-аналитик побывал на нескольких матчах в чемпионате Нидерландов и хорошо изучил соперника. Если сравнивать с "Аяксом", то ПСВ команда более сбалансированная, а также более опытная и искушенная в Лиге чемпионов. Достаточно вспомнить прошлый сезон, когда она вышла из группы, в которой был "Манчестер Юнайтед", ЦСКА и "Вольфсбург", и лишь весной уступила "Атлетико", и то в серии пенальти. В "Аяксе" игроки моложе, а здесь состав более опытный.

- В Лиге чемпионов перед "Ростовом" могут стоять две задачи - не потерять лицо, и может, за что-то побороться - например, за то же третье место. Что для вас приоритетнее?

- Могу только повторить, что мы будем играть каждый матч на максимуме своих возможностей. Куда это нас приведет - посмотрим в конце турнира.