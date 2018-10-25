Диего Симеоне: "Боруссия" очень быстро переходила в атаку"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признал, что его команда по делу уступила дортмундской "Боруссии" (0:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Это крупнейшее поражение мадридцев при Симеоне.

– "Боруссия" была лучше, – цитирует AFP аргентинца. – Мы хорошо провели первый тайм, но не забили. Во втором тайме могли сравнять счет, но вместо этого пропустили второй мяч. Когда снова приблизились к голу, они забили третий. "Боруссия" очень быстро переходила в атаку и добилась результата. Это отличная команда, которая играет быстро и в атакующий футбол, за которым приятно наблюдать. Нужно поздравить "Боруссию".