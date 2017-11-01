Денис Попов: "ЦСКА победил. Посмотрим теперь на "Спартак"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов в интервью "СЭ" отметил, что будет болеть за "Спартак" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей". Также он подчеркнул, что в сегодняшнем успехе армейцев в игре с "Базелем" (2:1) большая заслуга тренера Виктора Гончаренко.

– Проявили характер, вытащили такую тяжелейшую игру, - заявил Попов. - И в первую очередь нужно отметить тренера. Замены Гончаренко принесли результат. Ведь во втором тайме ЦСКА давил, доминировал и добился заслуженной победы.

– Символично, что в двух мячах ЦСКА "поучаствовал" экс-игрок "Спартака" Сухи?

– Это все скорее журналистские штучки (смеется). Вот посмотрим завтра на "Спартак".

– Верите в красно-белых?

– В любом случае, будем болеть за наших. "Спартак" же не с ЦСКА играет (смеется). В Лиге чемпионов надо поддерживать российские клубы. "Спартаку" будет непросто. После крупного поражения, причем не по игре, "Севилья" будет рвать и метать. Если красно-белые проявят характер и сумасшедшее желание, то нас ждет еще один успех! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дениса Попова//

Трансляция матча "Базель" – ЦСКА //

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