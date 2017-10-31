Денис Глушаков: "Разгром "Севильи" еще ничего не значит"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в преддверии 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" в интервью УЕФА отметил, что его команда разгромила андалусийцев в предыдущей встрече за счет характера и самоотдачи. Хавбек также добавил, что в ЛЧ каждая игра по своему важна.

– За счет чего команда добилась столь яркой победы в матче против "Севильи"?

– В первую очередь, за счет характера, самоотдачи. Мы неплохо контролировали мяч, сработал план на игру, но самой главной была хорошая реализация моментов. После игры мы были, понятное дело, счастливы, но уж очень устали.

После матча Массимо Каррера поздравил, зашел президент в раздевалку, но ничего особенного не было. Мы же не Лигу чемпионов выиграли, всего один матч. Все мы думали о победе. Я в том числе. Порадовался чуть-чуть, но матч остался в истории. Надо двигаться дальше.

– Теперь на повестке – ответный поединок с "Севильей"…

– Будем разбирать соперника. Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьезный, на выезде. "Севилья" – очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, еще ничего не значит.

– Не будет ли встреча в пятом туре с "Марибором" даже более важной для команды?

– Каждый матч важен, и не имеет значения "Марибор" ли это, "Севилья" или "Ливерпуль". Это Лига чемпионов. Тут каждый матч по своему важен, и в каждом матче ты можешь набрать очки и потерять.

Напомним, матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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