Даниэль Карвахаль: "Ювентус" не справился с ролью фаворита в финале Лиги чемпионов"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль выразил мнение, что в финале Лиги чемпионов "Ювентус" уступил (4:1), потому что не справился с давлением. По его словам, туринцы взяли на себя роль фаворита, но не были уверены в собственных силах.

- Перед матчем "Ювентус" был уверен в том, что является фаворитом, мы видели это интервью, - приводит Football Italia слова Карвахаля. - Они с уважением говорили о "Реале", но пытались дать понять, что готовы выиграть, что их и погубило.

Взяв на себя роль фаворита, "Старая синьора" была под давлением. Но они не знали, что им делать, когда все пошло не так. Уверенность - главное в финальном матче.