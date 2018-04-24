Дани Карвахаль: "Против трио Роббен - Левандовски - Рибери защищаться тяжелее всего"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль отметил, что против атакующего трио "Баварии" Арьен Роббен – Роберт Левандовски – Франк Рибери очень сложно защищаться. По словам Карвахаля, эти игроки мюнхенцев могут забить из любых позиций.

– Трио Роббен - Левандовски - Рибери – лучшее и против них защищаться тяжелее всего. С точки зрения защитника они очень опасны, поскольку могут забить из любой позиции, – приводит Marca слова Карвахаля. – Но мы должны думать о собственных планах и задачах, было бы поразительно выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.