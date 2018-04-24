20:54 | Футбол — Лига чемпионов

Дани Карвахаль: "Против трио Роббен - Левандовски - Рибери защищаться тяжелее всего"


Защитник "Реала" Дани Карвахаль отметил, что против атакующего трио "Баварии" Арьен РоббенРоберт ЛевандовскиФранк Рибери очень сложно защищаться. По словам Карвахаля, эти игроки мюнхенцев могут забить из любых позиций.

– Трио Роббен Левандовски Рибери – лучшее и против них защищаться тяжелее всего. С точки зрения защитника они очень опасны, поскольку могут забить из любой позиции, – приводит Marca слова Карвахаля. – Но мы должны думать о собственных планах и задачах, было бы поразительно выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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