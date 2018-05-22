Дани Карвахаль: "Это мой четвертый финал ЛЧ, и я даже более голоден, чем в первый раз"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль признался, что по-прежнему хочет выигрывать Лигу чемпионов и не намерен останавливаться. Королевский клуб сыграет в финале турнира с "Ливерпулем". Матч пройдет 26 мая в Киеве.

- Это будет мой четвертый финал Лиги чемпионов, и я даже более голоден, чем в первый раз. У нас есть такие игроки, как: Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Лука Модрич, которые выиграли все, но по-прежнему полны решимости, - цитирует Marca Карвахаля. - "Ливерпуль" – это команда, которая доминирует при переходе от обороны к атаке. Нам следует быть аккуратными при владении мячом, мы не можем его терять. Нам нужно держать все под контролем и прессинговать высоко.

Отметим, что два последних розыгрыша Лиги чемпионов выиграла именно мадридская команда.