Дани Алвес: "Если "Реал" хочет выйти в 1/4 финала, ему придется играть очень хорошо в Париже"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес после поражения от "Реала" в матче Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его команде не хватило стабильности. Также он добавил, что сопернику придется в ответной встрече сыграть очень хорошо, чтобы претендовать на 1/4 финала.

- Мы хорошо соревновались, но "ПСЖ" был чересчур нестабильным, а на "Бернабеу" это очень дорого может стоить, - цитирует Marca Алвеса. - На этом стадионе вы не можете почивать на лаврах, иначе будете наказаны. Теперь, если "Реал" хочет выйти в 1/4 финала, ему придется играть очень хорошо в Париже. Говорить по поводу фаворита в домашнем матче против "Реала" - сложно.