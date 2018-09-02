Далич после гала-вечера УЕФА "наехал" на Роналду

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в последний момент отказался от посещения гала-вечера УЕФА, прошедшего в Монако 30 августа. По данным СМИ, решение португальца связано с тем, что ему заранее стало известно о победе в споре за звание лучшего игрока Европы-2017/18 бывшего партнера по "Реалу" хорвата Луки Модрича.

– Роналду – эгоист. Я бы не хотел, чтобы он был в моей команде, – цитирует Sportske Novosti Далича. – Он – игрок такого рода, который даже после поражения думает, что самое важное: "Главное, что я забил красивый гол".

Напомним, Модрич, помимо приза лучшему футболисту Европы по версии УЕФА, был назван лучшим полузащитником прошлого сезона. На ЧМ-2018 хавбек был признан лучшим игроком турнира, несмотря на то, что Хорватия в финале проиграла Франции (2:4).

Роналду, в свою очередь, признали лучшим нападающим прошедшего европейского сезона, также он был назван автором самого красивого гола прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии он дошел до 1/8 финала мирового первенства, где его команда проиграла Уругваю (1:2).