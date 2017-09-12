ЦСКА в игре с "Бенфикой" поддержат около 200 болельщиков

Как сообщили корреспонденту "СЭ" представители УЕФА, на сегодняшнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" – ЦСКА ожидается около 42 тысяч зрителей. Аншлага не будет – стадион лиссабонцев "Эштадиу да Луш" вмещает 65 тысяч зрителей.



Уже точно известно, что армейцев поддержат 170 болельщиков, которые прилетели в Португалию из России. Не исключено, что число фанатов гостей достигнет 200, так как еще ожидается приезд поклонников красно-синих из Европы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.