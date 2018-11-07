Прогноз "Фонбет": букмекеры не верят в ЦСКА в матче с "Ромой"

7 ноября на стадионе "Лужники" ЦСКА сыграет с "Ромой" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Встреча начнется в 20.55 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии Фонбет появится расширенная роспись на матч ЦСКА – "Рома"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Рому". На победу команды Эусебио Ди Франческо можно поставить с коэффициентом 1.95, на победу ЦСКА – с коэффициентом 3.85, на ничью – с коэффициентом 3.55. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе римского клуба. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 88% сделали ставку на "Рому", 8% – на ЦСКА, 4% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.00. Большинство клиентов "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 сделали ставку 81% игроков, на тотал меньше 2,5 – 19%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Ромы", ее выбрали 59% клиентов "Фонбет". На то, что римский клуб не проиграет, поставили 17% игроков, на гол "Ромы" – 10%. На то, что не проиграет ЦСКА, сделали ставку 8% клиентов "Фонбет", на победу "Ромы" с форой (0) – 6%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 300 000 рублей на то, что ЦСКА не проиграет, с коэффициентом 1.85. В среднем на матч ЦСКА и "Ромы" ставят 670 рублей.

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