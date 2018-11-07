ЦСКА – "Рома": оптимистичный прогноз Бокова

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает, что сегодня армейцы способны дома одержать победу над "Ромой" в 4-м туре Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в 20.55 по московскому времени.

После трех матчей красно-синие занимают третье место в группе G, набрав 4 очка. Римляне идут вторыми с 6 очками, столько же, набрал "Реал", который стоит выше за счет выигрыша у итальянцев в очной встрече. На четвертом месте находится чешская "Виктория" – у клуба 1 очко.

– Начнем с того, что сегодня полкоманды возвращается в Лигу чемпионов – это я про Акинфеева, – сказал Боков. – Думаю, присутствие капитана, не выходившего на поле в Риме из-за дисквалификации, прибавит уверенности всему коллективу команде, а фактор своего стадиона поможет держать высокую скорость и действовать напористее.

Без спортивной наглости невозможно противостоять таким соперникам, как "Реал" и "Рома". Рассчитываю, что все сложится удачно – армейцы сыграют страстно, с огнем в глазах, ведь на кону стоит путевка в плей-офф Лиги чемпионов.

– Ваш прогноз – победа красно-синих?

– Да. Как всегда, настроен оптимистично и считаю, что ЦСКА способен обыграть "Рому". (Иван Торопцев)

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