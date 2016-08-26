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Чики Бегиристайн: "Гвардьола и раньше играл против "Барселоны"

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Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. В соперники английскому клубу достались "Селтик", "Барселона" и "Боруссия" из Менхенгладбаха.

– В прошлом сезоне оба матча против "Боруссии" получились сложными, пусть мы дважды ее обыграли, – приводит официальный сайт УЕФА слова Бегиристайна. – Это сильная команда, снова будет тяжело. Пеп хорошо знает эту команду по работе в "Баварии". Что касается "Барселоны", то Гвардьола возвращался на "Камп Ноу" и раньше, когда руководил мюнхенским клубом. Нелегко придется и против "Селтика".

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