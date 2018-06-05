Буффон дисквалифицирован на три матча в еврокубках

УЕФА дисквалифицировал вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона на три матча, информирует пресс-служба организации. 39-летний голкипер наказан по итогам четвертьфинала Лиги чемпионов с "Реалом".

Встреча ознаменовалась скандалом, одним из главных героев которого был Буффон. Голкипер за назначенный пенальти набросился на арбитра Майкла Оливера, за что был удален. После игры Буффон нелицеприятно отозвался о судье.

Ранее стало известно, что Буффон покинет "Ювентус" и его следующей командой может стать "ПСЖ", который выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.