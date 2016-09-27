Брендан Роджерс: "Надеюсь, завтра будет трудно не только "Селтику", но и "Манчестер Сити"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс ждет трудного противостояния с "Манчестер Сити" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Также он отметил, что соперникам всегда сложно играть на стадионе в Шотландии.

- Знаем, что это будет трудный вечер для "Селтика", но мы также надеемся, что трудно будет и "Сити", - цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса. - На "Селтик Парк" соперникам всегда сложно играть. У нас есть более 60 тысяч фанатичных болельщиков, которые будут гнать нас вперед. Уверен точно, что мы не будем пассивными, как мы в игре против "Барселоны". Игроки теперь готовы начать по-настоящему выступление в Лиге чемпионов.