21:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брендан Роджерс: "Надеюсь, завтра будет трудно не только "Селтику", но и "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс ждет трудного противостояния с "Манчестер Сити" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Также он отметил, что соперникам всегда сложно играть на стадионе в Шотландии.

- Знаем, что это будет трудный вечер для "Селтика", но мы также надеемся, что трудно будет и "Сити", - цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса. - На "Селтик Парк" соперникам всегда сложно играть. У нас есть более 60 тысяч фанатичных болельщиков, которые будут гнать нас вперед. Уверен точно, что мы не будем пассивными, как мы в игре против "Барселоны". Игроки теперь готовы начать по-настоящему выступление в Лиге чемпионов.

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