"Бенфика" одержала победу над киевским "Динамо"

"Бенфика" в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграла киевское "Динамо" – 1:0. Единственный гол встречи в компенсированное время первого тайма с пенальти забил Эдуардо Сальвио. Отметим, что киевляне после перерыва также заработали право на одиннадцатиметровый удар, однако Жуниор Мораес не смог переиграть Эдерсона.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа B

"Бенфика" (Португалия) - "Динамо К" (Украина) - 1:0 (1:0)

Гол: Сальвио, 45+2 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Мораес (Динамо К), 69 (вратарь)

"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Луизау, Линделеф, Гримальдо, Сальвио, Фейса (Самарис, 59), Пиззи, Гонсалу Гедеш (Андре Алмейда, 87), Серви, Митроглу (Хименес, 70).

"Динамо" К: Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Цыганков (Беседин, 61), Рыбалка, Сидорчук (Ориховский, 76), Буяльский (Громов, 87), Гонсалес, Мораес.

Предупреждения: Гонсалес, 11. Морозюк, 15. Макаренко, 44. Вида, 45. Рыбалка, 56. Самарис, 79. Хачериди, 90+4.

Судья: Тюрпен.

1 ноября. Лиссабон. Estadio da Luz.