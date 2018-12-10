Бенедикт Хеведес: "Локомотиву" в Лиге чемпионов банально не хватало инстинкта убийцы у чужих ворот, чтобы забить и выиграть"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке-04" оценил выступление своей команды. Он считает, что железнодорожники часто оказывались без вознаграждения за хороший футбол.



– Как считаете, переезд в другую страну расширяет горизонты?

– Тебя словно бросают в воду! И ты сразу же сталкиваешься со множеством трудностей. Считаю, что с переездом в другую страну ты растешь как человек. Поэтому я и согласился отправиться в Россию. Я хотел учиться чему-то новому, развиваться и как человек, и как футболист.

Этапы карьеры за рубежом очень важны и интересны для меня. Ты всегда чему-то учишься, привыкаешь к жизни в новой стране, к другой культуре, говоришь на другом языке. И это действительно здорово!

– Вы обладаете богатым опытом еврокубковых матчей. Какую роль, как вам кажется, вы играете сейчас в "Локомотиве"?

– Меня, безусловно, приобретали как опытного футболиста. Я могу повести молодежь за счет своего опыта. Могу играть по разным тактическим схемам, на разных позициях. По ходу некоторых матчей я менял позицию – смещался с левого края обороны в центр, а потом становился правым защитником. Меня можно весьма гибко использовать. Думаю, я очень важен для команды в плане поддержки.

– Как вы оцените игру "Локомотива" в этой Лиге чемпионов?

– Иногда мы играли хорошо, и казалось, за этим последует результат, но мы не могли реализовать свои моменты. Нам банально не хватало инстинкта убийцы у чужих ворот, чтобы забить и выиграть. Вместо этого соперник забивал нам в критические моменты, и часто мы оказывались без вознаграждения за хороший футбол. Это и указывает на неопытность команды, но я уверен, что мы можем играть на высоком уровне, пусть даже результаты этого не отражают.

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