"Бавария" – "Реал", "Ювентус" – "Барселона". Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17. По ее итогам "Бавария" сыграет с действующим победителем турнира "Реалом", а "Ювентус" – с "Барселоной".

Четвертьфинальные пары:

"АТЛЕТИКО" (Испания) - "ЛЕСТЕР" (Англия)

"БОРУССИЯ" (Дортмунд, Германия) - "МОНАКО" (Франция)

"БАВАРИЯ" (Германия) – "РЕАЛ" (Испания)

"ЮВЕНТУС" (Италия) – "БАРСЕЛОНА" (Испания)

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Команда, указанная в паре первой, начинает на своем поле.

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