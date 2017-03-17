"Бавария" – "Реал", "Ювентус" – "Барселона". Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17. По ее итогам "Бавария" сыграет с действующим победителем турнира "Реалом", а "Ювентус" – с "Барселоной".
Четвертьфинальные пары:
"АТЛЕТИКО" (Испания) - "ЛЕСТЕР" (Англия)
"БОРУССИЯ" (Дортмунд, Германия) - "МОНАКО" (Франция)
"БАВАРИЯ" (Германия) – "РЕАЛ" (Испания)
"ЮВЕНТУС" (Италия) – "БАРСЕЛОНА" (Испания)
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Команда, указанная в паре первой, начинает на своем поле.
Костариканец!
Пока никто не сказал, открою всем тайну: в играх Монако - Боруссия будет многа голов.
15:13
Москвич1985
еще добавлю, что в серии Боруссия-Монако скорее всего стоит ожидать голевого изобилия))))
15:10
Spitamen81
Когда Реал проходит Бавария то он всегда берет кубок))). Будем надеется на продолжении традиций)))
15:03
neznaika№1
Барселона победитель? Ювентус они не пройдут точно!
15:00
utan
Урфин Джюс, верно! Если Дортмунд решит играть всерьез, а не валять дурака, что с ними часто случается в этом сезоне, то Монако пройдут, хоть Монако и забивает очень много. Дортмунд, если включится как следует, все равно забьет больше.
14:52
Spitamen81
LVA1 В те сезоны когда Реал брал ЛЧ, сетка у него всегда была сложная. Ну кроме 2015-2016. 1998- Боруссия Д (действующий обладатель кубка) 2000- МЮ, Бавария 2002- Барселона, Бавария 2014- Боруссия, Бавария.
14:51
Искремас
Монако, Лестер и Ювентус в полуфинале.
14:47
zoostation
Урфин Джюс Напрасно Дортмунд никто всерьез не воспринимает.. 14:26 ------------ почему никто? у меня Дортмунд фаворит в паре, но всего лишь 55 на 45%.
14:41
LVA1
А еще прикол, если в полуфинале пары грандов тоже сведут, и в итоге как на ЕВРО: все гранды в одной половине, андердоги в другой. И если так, то Атлетико - фаворит второй половины и доходит до финала, как Реал в прошлом году. И наоборот, Реал вместо Атлетико выбивает Баварию и потом Барсу, а там сливает Атлетико :)
14:29
Урфин Джюс
Напрасно Дортмунд никто всерьез не воспринимает..
14:26
LVA1
Везде, кроме Лестер - Атлетико - 50/50. Будет жутко интересно.
14:26
Костариканец!
zoostation Ну а Баварию, если пройдёт Реал Мадрид, уже наверное никто не остановит на пути к титулу. 14:20 ========= Только Монака смогёт.
14:22
zoostation
Ну а Баварию, если пройдёт Реал Мадрид, уже наверное никто не остановит на пути к титулу.
14:20
Айртон)
Бавария-Реал досрочный финал.)) Юве и Атлетико почти в полуфинале, Монако наверное тоже.)) В общем ждём очередную серию финала под названием Реал-Атлетико!))
14:19
Slim Taller
Реал - Бавария и Ювентус - Барселона лучше-бы в полуфинале играли.
14:18
zoostation
Итог жребия: играют 2 пары грандов между собой. Очень интересно! У Лестера и Монако шансы тоже неплохие выйти.
14:17
Spitamen81
Отлично! А ведь глори БЧК ждали Реал-Лестер)))))
14:15