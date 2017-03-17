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"Бавария" – "Реал", "Ювентус" – "Барселона". Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

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В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17. По ее итогам "Бавария" сыграет с действующим победителем турнира "Реалом", а "Ювентус" – с "Барселоной".

Четвертьфинальные пары:

"АТЛЕТИКО" (Испания) - "ЛЕСТЕР" (Англия)

"БОРУССИЯ" (Дортмунд, Германия) - "МОНАКО" (Франция)

"БАВАРИЯ" (Германия) – "РЕАЛ" (Испания)

"ЮВЕНТУС" (Италия) – "БАРСЕЛОНА" (Испания)

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Команда, указанная в паре первой, начинает на своем поле.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Костариканец!

Пока никто не сказал, открою всем тайну: в играх Монако - Боруссия будет многа голов.

15:13

Москвич1985

еще добавлю, что в серии Боруссия-Монако скорее всего стоит ожидать голевого изобилия))))

15:10

Spitamen81

Когда Реал проходит Бавария то он всегда берет кубок))). Будем надеется на продолжении традиций)))

15:03

neznaika№1

Барселона победитель? Ювентус они не пройдут точно!

15:00

utan

Урфин Джюс, верно! Если Дортмунд решит играть всерьез, а не валять дурака, что с ними часто случается в этом сезоне, то Монако пройдут, хоть Монако и забивает очень много. Дортмунд, если включится как следует, все равно забьет больше.

14:52

Spitamen81

LVA1 В те сезоны когда Реал брал ЛЧ, сетка у него всегда была сложная. Ну кроме 2015-2016. 1998- Боруссия Д (действующий обладатель кубка) 2000- МЮ, Бавария 2002- Барселона, Бавария 2014- Боруссия, Бавария.

14:51

Искремас

Монако, Лестер и Ювентус в полуфинале.

14:47

zoostation

Урфин Джюс Напрасно Дортмунд никто всерьез не воспринимает.. 14:26 ------------ почему никто? у меня Дортмунд фаворит в паре, но всего лишь 55 на 45%.

14:41

LVA1

А еще прикол, если в полуфинале пары грандов тоже сведут, и в итоге как на ЕВРО: все гранды в одной половине, андердоги в другой. И если так, то Атлетико - фаворит второй половины и доходит до финала, как Реал в прошлом году. И наоборот, Реал вместо Атлетико выбивает Баварию и потом Барсу, а там сливает Атлетико :)

14:29

Урфин Джюс

Напрасно Дортмунд никто всерьез не воспринимает..

14:26

LVA1

Везде, кроме Лестер - Атлетико - 50/50. Будет жутко интересно.

14:26

Костариканец!

zoostation Ну а Баварию, если пройдёт Реал Мадрид, уже наверное никто не остановит на пути к титулу. 14:20 ========= Только Монака смогёт.

14:22

zoostation

Ну а Баварию, если пройдёт Реал Мадрид, уже наверное никто не остановит на пути к титулу.

14:20

Айртон)

Бавария-Реал досрочный финал.)) Юве и Атлетико почти в полуфинале, Монако наверное тоже.)) В общем ждём очередную серию финала под названием Реал-Атлетико!))

14:19

Slim Taller

Реал - Бавария и Ювентус - Барселона лучше-бы в полуфинале играли.

14:18

zoostation

Итог жребия: играют 2 пары грандов между собой. Очень интересно! У Лестера и Монако шансы тоже неплохие выйти.

14:17

Spitamen81

Отлично! А ведь глори БЧК ждали Реал-Лестер)))))

14:15

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