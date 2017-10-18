"Бавария" крупно победила "Селтик", "ПСЖ" на выезде разгромил "Андерлехт"

"Бавария" дома переиграла "Селтик" со счетом 3:0 в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По разу отличились Томас Мюллер, Джошуа Киммих и Матс Хуммельс.
В параллельной игре группы B "ПСЖ" на выезде разгромил "Андерлехт" - 4:0. По разу забили Кильян Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар и Анхель Ди Мария.
Лига чемпионов
Групповой турнир
3-й тур
Группа B
"Бавария" (Германия) - "Селтик" (Шотландия) - 3:0 (2:0)
Голы: Мюллер, 17 (1:0). Киммих, 29 (2:0). Хуммельс, 51 (3:0).
"Бавария": Ульрайх, Киммих (Рафинья, 80), Боатенг, Хуммельс, Алаба, Роббен, Руди, Тиагу Алькантара (Видаль, 67), Мюллер, Коман (Родригес, 78), Левандовски.
"Селтик": Гордон, Гамбоа, Лустиг, Боята, Тирни, Робертс (Форрест, 78), Нтчам, Браун, Армстронг (Рогич, 65), Синклэйр, Гриффитс (Дембеле, 65).
Предупреждение: Робертс, 38.
Судья: КАРАСЕВ (Москва).
18 октября. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena. 70000 зрителей.
Трансляция матча "Бавария" - "Селтик"
"Андерлехт" (Бельгия) - "ПСЖ" (Франция) - 0:4 (0:2)
Голы: Мбаппе, 3 (0:1). Кавани, 44 (0:2). Неймар, 66 (0:3). Ди Мария, 88 (0:4).
"Андерлехт": Селс, Десхахт (Обрадович, 89), Аппиа, Мбодж, Кумс (Жозуе, 57), Требель, Дендокер, Геркенс (Бруно, 81), Ханни, Теодорчик, Оньекуру.
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Тиагу Мотта (Дракслер, 71), Верратти (Ло Сельсо, 75), Рабьо, Кавани (Ди Мария, 74), Неймар, Мбаппе.
Предупреждения: Тиагу Мотта, 51. Мбаппе, 55. Оньекуру, 55. Теодорчик, 72.
Судья: Краловец (Чехия).
18 октября. Брюссель. Стадион Constant Vanden Stock Stadion. 19108 зрителей.
- Неймар Сантос
- Бавария
- Селтик
- Андерлехт
- Томас Мюллер (футбол)
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Анхель Ди Мария
- Матс Хуммельс
- Джошуа Киммих
- Кильян Мбаппе
Pablo_75
ПСЖ каждые две минуты мог забивать, Мбаппе-Неймар-Кавани это нечто. Интересно, как это всё будет работать весной против суперклубов.
00:03
wodan
Как-то не корректно, имхо) Разгром на выезде от ПСЖ и крупная победа Баварии дома)))
23:45 18 октября