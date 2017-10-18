23:40 18 октября | Футбол — Лига чемпионов

"Бавария" крупно победила "Селтик", "ПСЖ" на выезде разгромил "Андерлехт"

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"Бавария" дома переиграла "Селтик" со счетом 3:0 в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По разу отличились Томас Мюллер, Джошуа Киммих и Матс Хуммельс.

В параллельной игре группы B "ПСЖ" на выезде разгромил "Андерлехт" - 4:0. По разу забили Кильян Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар и Анхель Ди Мария.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа B

"Бавария" (Германия) - "Селтик" (Шотландия) - 3:0 (2:0)

Голы: Мюллер, 17 (1:0). Киммих, 29 (2:0). Хуммельс, 51 (3:0).

"Бавария": Ульрайх, Киммих (Рафинья, 80), Боатенг, Хуммельс, Алаба, Роббен, Руди, Тиагу Алькантара (Видаль, 67), Мюллер, Коман (Родригес, 78), Левандовски.

"Селтик": Гордон, Гамбоа, Лустиг, Боята, Тирни, Робертс (Форрест, 78), Нтчам, Браун, Армстронг (Рогич, 65), Синклэйр, Гриффитс (Дембеле, 65).

Предупреждение: Робертс, 38.

Судья: КАРАСЕВ (Москва).

18 октября. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena. 70000 зрителей.

Трансляция матча "Бавария" - "Селтик"

"Андерлехт" (Бельгия) - "ПСЖ" (Франция) - 0:4 (0:2)

Голы: Мбаппе, 3 (0:1). Кавани, 44 (0:2). Неймар, 66 (0:3). Ди Мария, 88 (0:4).

"Андерлехт": Селс, Десхахт (Обрадович, 89), Аппиа, Мбодж, Кумс (Жозуе, 57), Требель, Дендокер, Геркенс (Бруно, 81), Ханни, Теодорчик, Оньекуру.

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Тиагу Мотта (Дракслер, 71), Верратти (Ло Сельсо, 75), Рабьо, Кавани (Ди Мария, 74), Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Тиагу Мотта, 51. Мбаппе, 55. Оньекуру, 55. Теодорчик, 72.

Судья: Краловец (Чехия).

18 октября. Брюссель. Стадион Constant Vanden Stock Stadion. 19108 зрителей.

Турнирная таблица - здесь

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Pablo_75

ПСЖ каждые две минуты мог забивать, Мбаппе-Неймар-Кавани это нечто. Интересно, как это всё будет работать весной против суперклубов.

00:03

wodan

Как-то не корректно, имхо) Разгром на выезде от ПСЖ и крупная победа Баварии дома)))

23:45 18 октября