Барт Рамселар: "Ростов" только оборонялся, но это хорошая команда"

Полузащитник ПСВ Барт Рамселар после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" (0:0) отметил, что донская команда играла только в обороне. Ничья позволила ростовчанам впервые в своей истории выйти в плей-офф Лиги Европы.

- Мы создали много опасных моментов, в концовке соперник только оборонялся, но в результате именно он прошел дальше, - приводит пресс-служба УЕФА слова Рамселара. - Трибуны нам очень помогали, но удача была не на нашей стороне. "Ростов" играл очень плотно, в этой команде немало классных игроков. Мы получили хороший опыт, особенно это касается меня, я молод и могу еще многому научиться. В этом смысле я могу собой гордиться, играть в Лиге чемпионов - просто потрясающе.