Балотелли и Снайдер впервые сыграют вместе в стартовом составе "Ниццы"

Стал известен стартовый состав "Ниццы" на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Наполи". Впервые главные звезды французского клуба Весли Снайдер и Марио Балотелли вместе выйдут на поле в основе.

Полностью стартовый состав "Ниццы" выглядит следующим образом: Кардиналь - Суке, Данте, Ле Маршан, Жалле - Тамезе, Сери - Вальтер, Снайдер, Сен-Максимен - Балотелли.

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В первом матче, который прошел в Неаполе, победила итальянская команда со счетом 2:0.