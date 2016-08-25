"Арена ЦСКА" примет первый в истории матч Лиги чемпионов 27 сентября

ЦСКА начнет групповой турнир Лиги чемпионов гостевым матчем против "Байера" в среду, 14 сентября, информирует официальный сайт красно-синих. Новый стадион армейцев примет первую в истории игру Лиги чемпионов 27 сентября. В группе Е ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".
1-й тур, 14 сентября
"Байер" – ЦСКА
2-й тур, 27 сентября
ЦСКА – "Тоттенхэм"
3-й тур, 18 октября
ЦСКА – "Монако"
4-й тур, 2 ноября
"Монако" – ЦСКА
5-й тур, 22 ноября
ЦСКА – "Байер"
6-й тур, 7 декабря
"Тоттенхэм" – ЦСКА
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/pervyj-match-v-lige-chempionov-14-sentjabrja-v-leverkuzene/
PallMall
2 очка точно возьмем, все что больше - будет огромным успехом.
23:49 25 августа
30 лет за ЦСКА!
Гаттузыч, респект! вот от тебя не особо ожидал, если честно.)) И вам удачи в ЛЕ.)))
23:06 25 августа
Гаттузо зол!
Кони пришпорят Тоттенхэм.
21:32 25 августа
30 лет за ЦСКА!
sergoX - Удачи, с Богом!
21:27 25 августа
Ajccio
Ну может хоть первый матч на новом ипподроме не прос...т, а спаренные игры с Монако 0 очков однозначно
21:25 25 августа
Dr.ZLO161
народ а где посмотреть календарь?
21:25 25 августа
sergoX
13 сентября стартуем в Мюнхене!
21:23 25 августа