"Арена ЦСКА" примет первый в истории матч Лиги чемпионов 27 сентября

ЦСКА начнет групповой турнир Лиги чемпионов гостевым матчем против "Байера" в среду, 14 сентября, информирует официальный сайт красно-синих. Новый стадион армейцев примет первую в истории игру Лиги чемпионов 27 сентября. В группе Е ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".

1-й тур, 14 сентября

"Байер" – ЦСКА

2-й тур, 27 сентября

ЦСКА – "Тоттенхэм"

3-й тур, 18 октября

ЦСКА – "Монако"

4-й тур, 2 ноября

"Монако" – ЦСКА

5-й тур, 22 ноября

ЦСКА – "Байер"

6-й тур, 7 декабря

"Тоттенхэм" – ЦСКА