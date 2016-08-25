21:08 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Арена ЦСКА" примет первый в истории матч Лиги чемпионов 27 сентября

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ЦСКА начнет групповой турнир Лиги чемпионов гостевым матчем против "Байера" в среду, 14 сентября, информирует официальный сайт красно-синих. Новый стадион армейцев примет первую в истории игру Лиги чемпионов 27 сентября. В группе Е ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".

1-й тур, 14 сентября

"Байер" – ЦСКА

2-й тур, 27 сентября

ЦСКА – "Тоттенхэм"

3-й тур, 18 октября

ЦСКА – "Монако"

4-й тур, 2 ноября

"Монако" – ЦСКА

5-й тур, 22 ноября

ЦСКА – "Байер"

6-й тур, 7 декабря

"Тоттенхэм" – ЦСКА

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Как ЦСКА и "Ростов" выступят в Лиге чемпионов?
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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/pervyj-match-v-lige-chempionov-14-sentjabrja-v-leverkuzene/

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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PallMall

2 очка точно возьмем, все что больше - будет огромным успехом.

23:49 25 августа

30 лет за ЦСКА!

Гаттузыч, респект! вот от тебя не особо ожидал, если честно.)) И вам удачи в ЛЕ.)))

23:06 25 августа

Гаттузо зол!

Кони пришпорят Тоттенхэм.

21:32 25 августа

30 лет за ЦСКА!

sergoX - Удачи, с Богом!

21:27 25 августа

Ajccio

Ну может хоть первый матч на новом ипподроме не прос...т, а спаренные игры с Монако 0 очков однозначно

21:25 25 августа

Dr.ZLO161

народ а где посмотреть календарь?

21:25 25 августа

sergoX

13 сентября стартуем в Мюнхене!

21:23 25 августа

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