Арьен Роббен: "Для меня матчи против голландских команд всегда особенные"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен - о матче с "Аяксом" в Лиге чемпионов.

- Я всегда получаю удовольствие от пребывания на поле. Я в предвкушении матча. Для меня матчи против голландских команд всегда особенные. Я чувствую, что я в очень хорошей форме. Ты должен жить как профессионал. Ради твоего спорта, ради футбола, - цитирует голландца официальная группа "Баварии" Вконтакте. - Надеюсь, что завтра все увидят матч высокого уровня. Мы должны сконцентрироваться на своей игре. Завтра мы должны начать новую серию и снова победить в нескольких матчах. Лига чемпионов - очень особенный турнир. Это самый высокий уровень, что есть в футболе. В этом турнире всегда хочется пройти как можно дальше.

Матч "Бавария" - "Аякс" состоится 2 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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