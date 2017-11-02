Арбитр не назначил пенальти в пользу "Спартака". Был ли фол на Мельгарехо?

На 49-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Севилья" – "Спартак" в штрафной площади хозяев поля упал Лоренсо Мельгарехо, с которым боролся за мяч Клеман Лангле. Арбитр Артур Диаш пенальти не назначил, предложив игрокам испанской команды выполнить удар от ворот.
Если судить по видеоповторам, судья принял верное решение. Спартаковец первым сыграл в мяч, но затем потерял равновесие и упал. Фола со стороны Лангле не было.
Кстати, и на 15-й минуте Диаш поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых. В том эпизоде мяч попал то ли в руку Фернанду, находившуюся в естественном положении, то ли в туловище спартаковца. (Александр БОБРОВ)
igogohruhru
судя по желтым овалам надо было ставить два пенальти
00:24
vassel
всем было видно, что симуляция, даже Мельгарехо не стал ничего выпрашивать, потому что понимал, что сразу дадут жёлтую. Но нет, кто-то пытается, что-то высосать из выеденного яйца
00:19
Medved.
откровенная симуляция со стороны второсортного игрока спартака
00:17
Фуля
Приземлитесь - вы в Европе. Тут Федун бессилен.------ Фуля, народный эксперт.
00:17
Shast1983.83
не было
00:11