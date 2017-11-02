Арбитр не назначил пенальти в пользу "Спартака". Был ли фол на Мельгарехо?

На 49-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Севилья" – "Спартак" в штрафной площади хозяев поля упал Лоренсо Мельгарехо, с которым боролся за мяч Клеман Лангле. Арбитр Артур Диаш пенальти не назначил, предложив игрокам испанской команды выполнить удар от ворот.

Если судить по видеоповторам, судья принял верное решение. Спартаковец первым сыграл в мяч, но затем потерял равновесие и упал. Фола со стороны Лангле не было.

Кстати, и на 15-й минуте Диаш поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых. В том эпизоде мяч попал то ли в руку Фернанду, находившуюся в естественном положении, то ли в туловище спартаковца. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"