Антонио Конте: "Нужно проявить терпение и дать Азару возможность полностью восстановиться"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после разгромной победы над "Карабахом" в матче группового турнира Лиги чемпионов (6:0) отметил, что вингер Эден Азар пока только набирает форму. 26-летний бельгиец вышел на поле на 58-й минуте встречи, заменив Педро.

- Пока об этом говорить слишком рано, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Нам нужно проявить терпение и дать ему возможность полностью восстановиться. Сейчас он на верном пути.

Не забывайте, что у нас есть великолепные Виллиан​ и Педро. Мы будем рады, когда он в полной мере вернется к игре. Сейчас же нам нужно действовать в интересах игрока и команды, иначе мы рискуем усугубить травму и лишь потерять больше времени.