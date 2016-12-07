Андрей Ярмоленко: "Мы наказали болельщиков "Бешикташа"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа" (6:0) отметил, что команда хотела отомстить турецким болельщикам, которые приянли участие в беспорядках на "Олимпийском". Также форвард поблагодарил фанатов бело-голубых, которые пришли на стадион, несмотря на холодную погоду. В среду на трибунах собралось 14 тысяч зрителей, что является худшим показателем для киевской команды в Лиге чемпионов.

- Сегодня была задача только победить, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Ярмоленко. - Сами знаете, как мы выступили в нынешней Лиге чемпионов. Хочу поблагодарить тех настоящих болельщиков, которые пришли на стадион, несмотря на холодную погоду. Именно они – те настоящие фаны "Динамо", о которых стоит писать и говорить. Мы играли именно для них. Они вместе с командой не только тогда, когда мы побеждаем и становимся чемпионами, но и сейчас, когда у нас тяжелый период – мы не очень хорошо играем в чемпионате и не прошли дальше в Лиге чемпионов. Огромное спасибо от всей команды нашим поклонникам.

- Турецкие болельщики по-хамски себя вели на трибунах, устраивали беспорядки. Вам передалась эта атмосфера, это придало желания наказать соперника?

- Конечно, хотелось их наказать за такое поведение. И хорошо, что своей игрой мы наказали и болельщиков "Бешикташа", и команду.