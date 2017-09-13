Андрей Шевченко: "Я восхищаюсь футболом Сарри"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Наполи" – "Шахтер" отметил, что ключевым игроков у донецкой команды является полузащитник Марлос. Специалист также добавил, что наставник итальянского клуба Маурицио Сарри – отличный тренер.

– "Шахтер" – хорошая команда с талантливыми игроками, – сказал для Mediaset Premium Шевченко. – На мой взгляд, ключевым является Марлон, поэтому "Наполи" нужно пристально за ним следить.

Я с большим интересом буду наблюдать за этой игрой, потому что я восхищаюсь футболом Маурицио Сарри и тем, как играет "Наполи". Сарри – отличный тренер.

"Шахтер" также показывает хорошую игру и имеет в своем составе несколько футболистов сборной Украины. Я наделся, что Виктор Коваленко сыграет с первых минут, но, возможно, он выйдет на замену. Он молодой и очень талантливый футболист.

Матч "Шахтер" - "Наполи" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.