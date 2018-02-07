Андрей Канчельскис: "Пенальти – настоящая лотерея. Главное, что "Краснодар" не уступил "Реалу" по игре"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что "Краснодар" не уступил по игре "Реалу" в матче Юношеской лиги УЕФА. При этом он отметил, что пенальти – это лотерея, в которой в этот раз повезло испанцам.

В среду "Краснодар" на своем поле уступил "Реалу" в послематчевой серии пенальти, ни разу не реализовав 11-метровый. Днем ранее "Спартак" проиграл "Интеру" также по пенальти.

– Пенальти – настоящая лотерея. В этот раз повезло "Реалу". Ничего страшного не произошло. Главное, что не уступили по игре в основное время, имели шансы. Не только молодежные, и основные команды не забивали 11-метровые. Не думаю, что ребята испытывали дополнительное давление из-за имени "Реала" или "Интера". Такие же молодые ребята без опыта. (Павел ГУРЕВИЧ)