Андрей Канчельскис: "Пенальти – настоящая лотерея. Главное, что "Краснодар" не уступил "Реалу" по игре"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что "Краснодар" не уступил по игре "Реалу" в матче Юношеской лиги УЕФА. При этом он отметил, что пенальти – это лотерея, в которой в этот раз повезло испанцам.
В среду "Краснодар" на своем поле уступил "Реалу" в послематчевой серии пенальти, ни разу не реализовав 11-метровый. Днем ранее "Спартак" проиграл "Интеру" также по пенальти.
– Пенальти – настоящая лотерея. В этот раз повезло "Реалу". Ничего страшного не произошло. Главное, что не уступили по игре в основное время, имели шансы. Не только молодежные, и основные команды не забивали 11-метровые. Не думаю, что ребята испытывали дополнительное давление из-за имени "Реала" или "Интера". Такие же молодые ребята без опыта. (Павел ГУРЕВИЧ)
shpasic
предполагаю, что Канчельскис, как и я, не смотрел ни один из этих матчей. в лучшем случае, нарезку моментов увидел. хотя эксперту и не нужно смотреть.
23:04
Evgenn177
Андрей а я то думал ты опять скажешь это не тот уровень... Они много не дотягивают, не стараются) играют в пол ноги... Они не достойны... Или про Краснодар можно?)))
22:58