Андрей Ещенко: "Судьи немного поддушивали "Спартак" в матче с "Севильей"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью Bobsoccer.ru рассказал о том, что красно-белым не хватало поддержке в гостевом матче Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2). По его словам, испанцы мощно начали ту встречу, пытаясь завладеть территориальным преимуществом.

– Вопрос по недавнему матчу в Лиге чемпионов с испанской "Севильей". Не секрет, что в российском чемпионате "Спартак" очень часто сталкивается с такой очевидной проблемой: соперники встают на своей половине поля, дружно держат оборону и взламывать ее приходится тяжело. В Севилье в тактическом плане все было по-иному. Хозяева поля сами готовы были атаковать, забивать, помня о разгромном поражении в Москве. И тут у спартаковцев начались проблемы: ошибки в передачах, обрезы… Почему? Не привыкли много играть от обороны, защитники не выдерживают прессинга со стороны соперников? В чем дело? Что не получалось с первых минут?

– "Севилья" очень сильно начала матч, хотела больше владеть мячом. А у нас было немало невынужденных потерь. Много сил тратили на то, чтобы отобрать мяч себе, случались и ошибки, и обрезы. Играли скованно. А надо было успокоиться. Потребовалась пауза, перерыв, чтобы придти в себя, как-то восстановить свои физические кондиции и начать играть в свой футбол. "Севилья" вроде бы и продолжала владеть мячом, но уже таких опасных ситуаций и в том количестве, как в первом тайме, по сути, и не было. Хотя они забили второй гол, а потом мы ответили своим. Мы раскрепостились, но времени оставалось мало…

– К судье были вопросы?

– Поддушивали немного… Но я думаю, что если бы не было невынужденных потерь с нашей стороны, мы бы играли куда более спокойно и уверенно. А когда начинаются ошибки, поднимается паника… Ты пробежал туда-назад… Случилась ошибка или тебе не дали мяч, ты уже вперед не побежишь, останешься сзади. Вот так и сидели первые десять-пятнадцать минут только на своей половине поля.

– И тем самым давали возможность обрести уверенность соперникам.

– Конечно. Но я скажу еще вот что: очень не хватало на трибунах наших болельщиков. Мы привыкли, что при каждом нашем неудачном действии болельщики обычно поддерживают нас, как-то подбадривают. А тут трибуны помогали только игрокам "Севильи".