Андрей Бутенко: "Судья адекватно наказал Луиза Адриану"

Член судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал удаление форварда "Спартака" Луиза Адриану за вторую желтую карточку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК.

- Арбитр поведения игрока не видел, у него это произошло за спиной, и предполагаю, что ему подсказал ассистент, - цитирует Бутенко ТАСС,- Считаю, судья адекватно наказал бразильца. Что касается провокации в его отношении, то я не сомневаюсь, что бразильца в каких-то эпизодах провоцировали, и соперник добился своего, оказавшись умнее и профессиональнее.

"Спартак" ПАОК: кто и за что удалил Луиза Адриану