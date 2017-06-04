00:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андрей Бутенко: "Станиславский бы Рамосу поверил"

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Известный в прошлом судья Андрей Бутенко оценил работу главного арбитра Феликса Бриха в финале Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" (1:4). Полузащитник "Старой синьоры" Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку и был удален на 84-й минуте встречи после нарушения на капитане "Королевского клуба" Серхио Рамосе.

 
Суббота. Кардифф. "Ювентус" - "Реал" - 1:4. 64-я минута. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ оформляет дубль в ворота Джанлуиджи БУФФОНА.Увы-нтус, Буффон… Криштиану – король, "Реал" – чемпион

- В добротном судействе Бриха присутствует ложка дегтя, - сказал Бутенко в эфире программы "Все на Матч!". - Рамос идет в отбор мяча жестко, его игрок "Ювентуса" отталкивает рукой.

Представляете, такая глыба, как Рамос, от этого толчка падает. Куадрадо забил ему стрелку или нет... Но, по-моему, стрелку бесполезно забивать.

Англичане на правильном пути, когда наказывают симулянтов. Мы увидели виртуозов футбола, но они могут не только показывать свое мастерство, но и свою хитрость. И Рамос - сыграл. Ему бы Станиславский поверил. Он своего добился. По футбольным меркам дисциплинарного комитета Рамоса надо наказать.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Aha

пфффф. вот поэтому я не люблю футбол. давали бы пару месяцев дисквалификации за такое -а лучше полгодика. сразу бы все эти "балерины" исчезли

00:45