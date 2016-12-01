16:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андрей Аршавин: "Из ЦСКА выжимают максимум, у них небольшие финансовые возможности"

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Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что неудачные результаты ЦСКА в Лиге чемпионов связаны с небольшим финансированием команды. По его словам, из команды в этом сезоне выжимают максимум.

- В Лиге чемпионов российские команды показывают не лучшие результаты. С чем это связываете?

- Для "Ростова" попадание в Лигу чемпионов - это подвиг плюс у них группа с двумя грандами, которые по именам намного их сильнее, - приводит пресс-служба УЕФА слова Аршавина. - Что касается ЦСКА, то, к сожалению, у них не такие большие финансовые возможности. С каждым годом эта команда становится слабее, сейчас из нее выжимают максимум. Ресурсы становятся все меньше и меньше. Дзагоев отсутствует, Еременко дисквалифицирован, поэтому армейцам очень сложно.

- Как оцениваете шансы российских команд в Лиге Европы?

- Думаю, у "Зенита" очень хорошие шансы. Команда хороша по подбору футболистов и по игре. Она может подняться очень высоко. "Краснодар" не без труда вышел из группы, но эта команда готова к серьезным матчам.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/news/newsid=2427100.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Новоуепинни

Смешной этот Андрюша. Как попугай повторяет что где-то услышал. Ему-то откуда знать про положение ЦСКА? Ему че - Гинер все свои счета показывал, пароли от сейфов давал? Я например тоже слышал что футболисты не особо умные, это больше на правду похоже ))

17:10

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