Андреа Пирло: "Буффон получит "Золотой мяч", если "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло будет рад, если вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон выиграет Лигу чемпионов. По его словам, в таком случае голкипер получит "Золотой мяч".

- Я рад за Буффона, который в очередной раз получил возможность дойти до поставленной цели, - приводит Corriere della sera слова Пирло. - Он один из лучших футболистов. Я буду рад, если он выиграет Лигу чемпионов. Буффон должен стать обладателем "Золотого мяча", если туринцы завоюют этот трофей.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Ювентус" встретится с "Реалом". Этот матч состоится в субботу в Кардиффе, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.