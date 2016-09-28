09:44 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андре Шюррле: "Если ты дважды сумел отыграться в матче с "Реалом", значит, неплохо справляешься"

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле после игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (2:2) отметил, что минувшая встреча поможет команде прогрессировать. Немец высказал мнение, что мадридцы подловили хозяев поля на собственных ошибках.

– Мы хорошо начали встречу и сумели найти для себя достаточно свободных зон, – цитирует пресс-служба УЕФА Шюррле. – Но во второй части первого тайма мы начали принимать неправильные решения, на чем нас и подловил соперник. В целом, если в игре с "Реалом" ты дважды отыгрываешься, значит, делаешь свою работу неплохо. Этот матч поможет нашей команде в плане прогресса.

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