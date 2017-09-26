Анчелотти - о возвращении в "ПСЖ": "В футболе возможно все"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ" заявил, что счастлив в немецком клубе. Вместе с тем, итальянский специалист допустил, что может вернуться в команду из Парижа, которую он возглавлял с 2011 по 2013 год.

- Вернуться в "ПСЖ"? В футболе возможно все, - цитирует Le Figaro Анчелотти. - Но сейчас я счастлив в "Баварии". Когда клуб устанет от меня, подумаю о будущем. Я собираюсь работать тренером еше 10-15 лет.

Разница между "Баварией" и "ПСЖ"? Они пытаются строить игру на Неймаре и Мбаппе, а наша система известна уже много лет.

Напомним, матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится 27 сентября. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.