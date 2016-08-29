Анатолий Тимощук: "Ростов" в Лиге чемпионов - это фантастика"

Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук высоко оценил шансы "Ростова" на продолжение борьбы в еврокубках весной. По мнению Тимощука, ростовчане способны преподносить приятные сюрпризы.

– Могли представить, что "Ростов" доберется до группового турнира Лиги чемпионов, где сыграет с вашей любимой "Баварией"?

– После "Андерлехта", честно говоря, верил. Поскольку понимал, что нынешний "Аякс" прилично отличается от того, что мы привыкли видеть, от команды тех времен, которая гремела в Европе... Сейчас же она старается опираться на своих воспитанников, поэтому далека от какой-то сыгранности и силы. "Ростов" же знает, что может. Дончане пользуются тем, что у них получается, и это приносит плоды. Конечно, клуб в Лиге чемпионов для Ростова-на-Дону – это фантастика.

– Есть шансы у ростовчан в такой группе зацепиться за еврокубковую весну?

– А мы говорили о том, что они могут занять второе место в чемпионате? Что выйдут в групповой этап главного европейского клубного турнира? Если покажут свою игру и ту самоотдачу, которая у них есть, блестящее владение контратакующей тактикой, то почему не ставить задачу выйти из группы, пусть даже и сложной? (Татьяна КОПЫЛОВА)