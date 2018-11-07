Анатолий Мещеряков: "Локомотив" давно не был в Лиге чемпионов, но мы все равно рассчитывали на другое"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту" (1:4) сказал, что ждал от команды другого выступления в ЛЧ.

- Еврокампания "Локо" - провал?

- Мы давно не были в Лиге чемпионов, но все равно рассчитывали на другое. Но тут стоит вернуться к началу нашего разговора, где я говорил, что ошибок в этом турнире не прощают. Сейчас нам предстоит работа над ошибками. Хоть и говорят, что лучше учиться на чужих ошибках, но на деле обычно учатся на своих.

- То есть за Лигу чемпионов команде неуд?

- Оценивать результат команды будет в конце сезона. (Андрей Сизякин)

Все о Лиге чемпионов – здесь.