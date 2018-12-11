Аллегри назвал фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" заявил, что его команда является одним из фаворитов этого турнира. 51-летний специалист добавил, что хотел бы, чтобы все итальянские команды вышли из своих групп.

- "Ювентус" - один из фаворитов Лиги чемпионов, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Но до определенного момента будет важно избежать встречи с теми командами, которые займут первое место в своих группах. Другие фавориты? "Барселона", "Манчестер Сити", "Реал", возможно, "ПСЖ". Также надеюсь на то, что и другие итальянские команды выйдут из своих групп.

"Ювентус" занимает первое место в группе H, имея в активе 12 очков после 5 туров.

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