Алиссон: "Сочувствую Кариусу"

Вратарь "Ромы" Алиссон рассказал, что сочувствует голкиперу "Ливерпуля" Лориусу Кариусу, который в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) допустил две результативные ошибки.

- Сильно расстроен по поводу того, что произошло с голкипером "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов, - заявил в эфире Fox Sports Алиссон. - Я ему сочувствую.

Напомним, в матче с Королевским клубом Кариус выбросил мяч точно на ногу Кариму Бензема, который открыл счет, а при счете 1:2 не справился с ударом Гарета Бэйла, запустив мяч себе в ворота.