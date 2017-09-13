Алексей Лунин: "Игроки "Спартака" отдали все силы в матче с "Марибором"

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин после поражения в Юношеской лиге УЕФА от "Марибора" (0:1) посетовал, что на "тяжелом" поле было сложно демонстрировать быструю игру. Также Лунин отметил самоотверженность соперника при игре в обороне.

– Мы настраивали футболистов на то, что предстоит встреча с цепким и неуступчивым соперником, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Лунина. – Установка была – забить первыми. Увы, не удалось это сделать. В первом тайме наша команда создала много моментов, но не реализовала их. А во втором "Марибор" открыл счет. Мы стремились отыграться, но словенцы самоотверженно действовали в обороне. Поле в Лендаве "тяжелое". На таком непросто демонстрировать быструю игру. Тем не менее, наши ребята отдали все силы.

Встреча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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