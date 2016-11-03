01:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Алексей Ионов: "В Лиге чемпионов нельзя так играть – нам стыдно за результат"

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Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (0:3) не смог объяснить неудачную игру армейцев. Он подчеркнул: команде стыдно за результат.

– В Лиге чемпионов нельзя так играть, – подчеркнул в эфире программе "Все на матч" Ионов. – Не знаю, что произошло. За игру и результат стыдно. Мы настраивались на игру. Не знаю, что произошло. Хотели выйти на второй тайм и исправить ситуацию.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ралпачан Фляйшманъ

стыд стыдом, но такого выноса тела не видели давно. на память приходит, разве что, спартак романцева с данишевским в атаке, вот там очень похоже все было.

01:36

igorvasilevich

Стыдно не играй повесь бутсы на гвоздь. Вам всегда стыдно, а результат всегда такой же. А миллионы евро не стыдно получать, когда ветераны боевых действий без ног и рук получают копейки пенсии?

01:25

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