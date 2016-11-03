Алексей Ионов: "В Лиге чемпионов нельзя так играть – нам стыдно за результат"

Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (0:3) не смог объяснить неудачную игру армейцев. Он подчеркнул: команде стыдно за результат.

– В Лиге чемпионов нельзя так играть, – подчеркнул в эфире программе "Все на матч" Ионов. – Не знаю, что произошло. За игру и результат стыдно. Мы настраивались на игру. Не знаю, что произошло. Хотели выйти на второй тайм и исправить ситуацию.